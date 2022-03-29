Son dakika | Diyanet İşleri Başkan Ali Erbaş'tan teravih namazı açıklaması: Camilerimizde cemaatle kılınacaktır
Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, teravih namazının camilerde cemaatle kılınacağını açıkladı.
Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı açıklamada, " Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır." dedi.
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