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  3. Son dakika | Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu! 2022 yılı vekaletle kurban kesim ücreti belli oldu

Son dakika | Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu! 2022 yılı vekaletle kurban kesim ücreti belli oldu

Son dakika... Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala 2022 yılı için vekaletle kurban kesim ücreti belirlendi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açıklamasına göre yurt içinde kurban kesim ücreti 2 bin 250 lira, yurt dışında bin 800 lira oldu.

Son dakika | Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu! 2022 yılı vekaletle kurban kesim ücreti belli oldu

Son dakika... Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala 2022 yılı için vekaletle kurban kesim ücreti belirlendi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açıklamasına göre yurt içinde kurban kesim ücreti 2 bin 250 lira, yurt dışında bin 800 lira oldu.

Öte yandan bu tutar 2021 yılı için yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlenmişti. 

Detaylar gelecek... 

Son dakika | Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu! 2022 yılı vekaletle kurban kesim ücreti belli olduSon dakika | Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu! 2022 yılı vekaletle kurban kesim ücreti belli oldu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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