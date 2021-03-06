Son dakika| Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüse yakalandı

Son dakika… Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Erbaş, dün yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığını ifade ederek," Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah’tan acil şifalar dilerim." dedi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI PROF.DR.ALİ ERBAŞ KİMDİR?

Ali Erbaş, 1961 yılında Ordu’nun Kabadüz İlçesi Yeşilyurt Köyünde dünyaya geldi. İlkokulu Yeşilyurt Köyü İlkokulunda okudu. 1980 yılında Sakarya İmam-Hatip Lisesi’nden, 1984’de ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

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