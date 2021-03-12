Son dakika... Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan fitre açıklaması: O haberlere yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın medya organlarında 2021 yılı için geçerli olacak fitre miktarının açıklandığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulunun 2021 yılı fitre miktarına dair açıklamasını önümüzdeki hafta paylaşılacağı kaydedildi.

Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün bazı medya organlarında yer alan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı için geçerli olacak fitre miktarının açıklandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun 2021 yılı fitre miktarına dair açıklaması, önümüzdeki hafta paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."