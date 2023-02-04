Son dakika | Diyarbakır'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Son dakika... Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır Şanlıurfa kara yolunun 36'ıncı kilometresinde meydana geldi. Şoför Mehmet Faysal Işık hakimiyetindeki 41 EF 995 plakalı yolcu otobüsü, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampolden düştü.
SIKIŞAN YOLCULARI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bazı yolcular, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
CAN PAZARI YAŞANDI
Kazada yaralanan 4'ü ağır 30 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.