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  3. SON DAKİKA! Diyarbakır'daki terör operasyonunda 29 kişi gözaltına alındı! Aralarında HDPli yöneticiler de var!

SON DAKİKA! Diyarbakır'daki terör operasyonunda 29 kişi gözaltına alındı! Aralarında HDPli yöneticiler de var!

Son dakika haberi... Güvenlik güçlerinin Diyarbakır'da, PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik yürüttüğü operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında, HDPli yöneticilerin de bulunduğu öğrenildi.

SON DAKİKA! Diyarbakır'daki terör operasyonunda 29 kişi gözaltına alındı! Aralarında HDPli yöneticiler de var!

Son dakika haberi... Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. HDP'nin bazı il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 29 şüphelinin, operasyon kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

34 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK ile ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik, terör örgütünün şehir yapılanmasında faaliyet yürütüp, haklarında gizli tanık beyanları bulunan, terör örgütünün çağrıları, emir ve talimatları doğrultusunda ölen örgüt mensuplarına düzenlenen cenaze törenlerine katılan, tüm eylemleri organize eden kişilerin tespitine yönelik çalışmalar yapıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 34 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır merkez ile Kulp ve Silvan ilçeleri, İstanbul, Batman, Antalya ve Tunceli'de 41 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda HDP'li eski Batman Belediye Başkanı Sabri Özdemir ve eski HDP Diyarbakır İl Başkanı Cabbar Leygara ile bazı HDP'li il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 29 şüpheli yakalandı.

Operasyonda çok sayıda dijital materyal, toplatma kararı bulunan örgütsel kitap, dergi ve örgütsel dokümanlar, 7,65 milimetre çapında 7 fişek ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor .

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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