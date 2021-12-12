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  3. Son dakika! Doktora zam düzenlemesi geri çekildi!

Son dakika! Doktora zam düzenlemesi geri çekildi!

Son dakika! Sağlık personelinin özlük hakkına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde Sanayi Komisyonu'nda görüşülerek torba yasadan çıkarıldı.

Son dakika! Doktora zam düzenlemesi geri çekildi!

Son dakika haberi...  Doktorların maaşına zam öngören teklif 1 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmiş ancak zammın sadece doktorlar için geçerli olmasına diğer sağlık çalışanları tepki göstermişti. Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddeler, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda yeniden görüşüldü. Görüşmenin ardından sağlık personelinin özlük hakkına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde torba yasadan çıkarıldı.

Sonraki süreçte ise iki çeşit yol izlenebileceği öngörüldü. Buna göre ya 23 Aralık'ta bütçe mesai sonrası yeni bir önerge eklenecek ya da 2023 yılında yeni bir yasa eklenecek.

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NE OLMUŞTU?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nun tezkeresini okuttu.

Buna göre, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ihdas edilen, sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. maddeleri komisyona geri çekildi.

Bugün toplanan komisyon söz konusu maddeleri yeniden görüşerek sağlık personelinin özlük hakkına ilişkin 6 maddenin kanun teklifinden çıkarılması kararını aldı.

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