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  3. Son dakika: Dokunulmazlıklarının kaldırılması isteniyor! HDP'li Pervin Buldan'ın da olduğu 13 vekilin fezlekeleri TBMM'ye ulaştı

Son dakika: Dokunulmazlıklarının kaldırılması isteniyor! HDP'li Pervin Buldan'ın da olduğu 13 vekilin fezlekeleri TBMM'ye ulaştı

Dokunulmazlıklarının kaldırılması için haklarında fezleke hazırlanan 13 milletvekilinin dosyaları TBMM'ye ulaştı. Haklarında fezleke hazırlanan vekiller arasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da dosyası yer aldı.

Son dakika: Dokunulmazlıklarının kaldırılması isteniyor! HDP'li Pervin Buldan'ın da olduğu 13 vekilin fezlekeleri TBMM'ye ulaştı

Haklarında çeşitli suçlardan dolayı fezleke hazırlanan 12'si HDP'li biri DBP'li vekil olmak üzere 13 vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını içeren dosyalar TBMM Başkanlığına sunuldu. Haklarında fezleke hazırlanan vekiller şöyle:

-HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk

-HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç

- HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü

-HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan

-HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun

- HDP Van Milletvekili Sezai Temelli

-HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ

-HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer

- HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca

-HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan

-HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş

-DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz

Öte yandan son fezlekelerle birlikte TBMM'ye ulaşan fezlekeye sayısı 1402'ye yükseldi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan

Son dakika: Dokunulmazlıklarının kaldırılması isteniyor! HDP'li Pervin Buldan'ın da olduğu 13 vekilin fezlekeleri TBMM'ye ulaştı

Tayfun Altuntaş
Editör
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