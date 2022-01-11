Son dakika! Domenec Torrent, Galatasaray için yola çıkıyor! Bugün İstanbul'a gelecek!,

Son dakika haberi... Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'da uzunca süredir temasların bulunduğu Domenec Torrent, görüşmeleri ileri boyuta taşımak adına bugün İstanbul'a gelecek. Sarı-kırmızılı ekiple büyük oranda anlaşma sağladığı ifade edilen ve imza aşamasına gelen deneyimli hocanın uçağının saat 18.30'da İstanbul'a ineceği öğrenildi.

YARDIMCI OLARAK GELECEKTİ

İspanyol teknik adam geçtiğimiz haftalarda Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün ile görüşmelerde bulunmuş ve önemli bir aşama katetmişti. Fatih Terim'in yardımcısı olarak getirilmek istenen Torrent, Terim tarafından reddedilince görüşmeler yavaşlamıştı. Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı olarak getirilmesi planlanan Torrent'in cimbomun yeni teknik adamı olacağı ifade edildi.