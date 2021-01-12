Son dakika: Donald Trump'tan flaş açıklama: Ben şiddet istemiyorum

Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan ve kan dökülmesiyle sonuçlanan Kongre baskınına ilişkin açıklamada bulunan Donald Trump "Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim." ifadesini kullandı.

"KESİNLİKLE ÇOK SAÇMA"

Trump, ayrıca kendisine yönelik azil süreci hakkında, "Azil süreci, siyasi tarihimizdeki en büyük cadı avının devamıdır. Kesinlikle çok saçma." dedi.