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  3. Son dakika |Döviz kurundaki dalgalanmayı öne sürüp halkı sokağa çıkmaya çağırmışlardı! O hesaplar için harekete geçildi: Emniyet Genel Müdürlüğünden açıklama

Son dakika |Döviz kurundaki dalgalanmayı öne sürüp halkı sokağa çıkmaya çağırmışlardı! O hesaplar için harekete geçildi: Emniyet Genel Müdürlüğünden açıklama

Son dakika... Döviz kurunda yaşanan dalgalanmaları manipüle ederek vatandaşların sokağa çıkmasına yönelik paylaşımda bulunduğu belirlenen hesaplar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. Bu kapsamda paylaşımda bulunduğu tespit edilen 271 hesapla ilgili yapılan çalışma kapsamında şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldı duyuruldu.

Son dakika |Döviz kurundaki dalgalanmayı öne sürüp halkı sokağa çıkmaya çağırmışlardı! O hesaplar için harekete geçildi: Emniyet Genel Müdürlüğünden açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerin, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürüttüğü kaydedildi.

Son dakika |Döviz kurundaki dalgalanmayı öne sürüp halkı sokağa çıkmaya çağırmışlardı! O hesaplar için harekete geçildi: Emniyet Genel Müdürlüğünden açıklama

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, cebir ve şiddet kullanmak için halkı sokağa çağıran içeriklerin yanı sıra, manipülatif ve dezenformasyon niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 271 hesap ile ilgili çalışma yapılarak tespit edilen şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

Türk Polis Teşkilatı olarak, her alanda olduğu gibi sanal ortamda da suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir."

{TITLE_STRIP}Hükümet karşıtı protesto! Döviz kurunu bahane edip tencere tavalarıyla sokağa döküldüler

 

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