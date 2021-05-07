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  3. SON DAKİKA! DSÖ'den flaş Çin aşısı kararı: Sinopharm'a acil kullanım onayı verildi!

SON DAKİKA! DSÖ'den flaş Çin aşısı kararı: Sinopharm'a acil kullanım onayı verildi!

Son dakika haberi... Dünya Sağlık Örgütü yetkililerince yapılan açıklamada, Çinli bilim insanları tarafından geliştirilen Sinopharm aşısına acil kullanım onayı verildiği duyuruldu. Böylece ilk kez batıda geliştirilmiş olmayan bir aşının acil kullanımı onaylandı.

SON DAKİKA! DSÖ'den flaş Çin aşısı kararı: Sinopharm'a acil kullanım onayı verildi!

Son dakika haberi... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetklilerince yapılan açıklamada, Çin'in yeni tip koronavirüs salgınına (Kovid-19) karşı geliştirdiği ikinci aşı olan Sinopharm'ın acil kullanımına onay verildiği duyuruldu.

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı olumsuz etkisiyle sarsan yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmaları, küresel çapta hız kesmeden devam ederken aşı üretimini sürdüren öncü ülkelerden bir tanesi olan Çin'de geliştirilen Sinopharm hakkında, Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş bir hamle geldi. 

SON DAKİKA! DSÖ'den flaş Çin aşısı kararı: Sinopharm'a acil kullanım onayı verildi!

DSÖ BİR İLKE İMZA ATTI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısının acil kullanımına onay verdi.

Böylece ilk kez batılı ülkelere ait olmayan bir aşı, DSÖ'den kullanım onayı aldı.

DSÖ uzmanları aşının iki dozunun arasında 2 veya 3 hafta olması gerektiğini belirtti.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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