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SON DAKİKA! Dünyaca ünlü aktör Jean-Paul Belmondo hayatını kaybetti!

SON DAKİKA! Fransız Yeni Dalga sinemasının en büyük oyuncularından olan ve dünya çapında da tanınan oyuncu Jean-Paul Belmondo hayatını kaybetti.

SON DAKİKA! Dünyaca ünlü aktör Jean-Paul Belmondo hayatını kaybetti!

SON DAKİKA! 1960 ve 1980'lerin en büyük Fransız film yıldızlarından biri olan, dünyaca ünlü aktör Jean-Paul Belmondo 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Aktör, 1981 yapımı Profesyonel, 1960 yapımı Serseri Aşıklar ve 1965 yapımı Çılgın Pierrot filmlerinde oynamıştı.

Acı haberi ünlü aktörün avukatı, Fransız Basın Ajansı olan AFP'ye duyurdu.

 

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