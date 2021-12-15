Son dakika! Dünyaca ünlü yıldız Sergio Agüero futbolu bıraktı! Kararı gözyaşları içinde açıkladı!

Son dakika haberi... Bu yaz Barcelona'ya transferinin ardından kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle bir süredir tedavi gören ve futbol sahalarından uzak kalan Arjantinli yıldız Sergio Agüero, futbolu bıraktığını açıkladı. Barcelona resmi hesabından paylaşılan videoda kararını duyuran Agüero, konuşmasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Kararının nedeni olarak da hastalığını ifade eden yıldız isim "Bu basın toplantısı, futboldan emekli olduğumu açıklamak için yapılıyor. Benim için çok zor bir durum. Verdiğim kararın sebebi, sağlığımı koruyabilmek. Futbolu bırakmak, hayatımda aldığım en zor karar oldu. Doktorlar, futbolu bırakmamın benim için en iyisi olduğunu söyledi. Kariyerimle gurur duyuyorum. Futbol oynamak benim hayalimdi." diye konuştu.

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