Son dakika! Dünyaca ünlü yıldız Sergio Agüero futbolu bıraktı! Kararı gözyaşları içinde açıkladı!MHP'li Hasan Kalyoncu’nun ağabeyi Doç. Dr. İsmail Hakkı Kalyoncu kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, İsmail Hakkı Kalyoncu'nun biyografisi...Galatasaray Başkanı Burak Elmas ateş pükürdü! "Gerekirse yayın ihalesinden çıkarız!"ATV Müge Anlı full izle bugün 15 Aralık 2021 Çarşamba| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTubeGelinim Mutfakta 15 Aralık 2021 Çarşamba puan durumu | 15 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Kof ne demek, TDK'ya göre Kof kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Çevre Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıLikayat dediler, liyakatsizlikte sınır tanımıyorlar! CHP'li Özgür Karabat'ın kardeşi İBB'de işe alınmış!Diğer Hizmet Müdürleri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıSözleşme Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Son dakika! Dünyaca ünlü yıldız Sergio Agüero futbolu bıraktı! Kararı gözyaşları içinde açıkladı!

Son dakika! Dünyaca ünlü yıldız Sergio Agüero futbolu bıraktı! Kararı gözyaşları içinde açıkladı!

Son dakika! Bir döneme damga vuran 33 yaşındaki Arjantinli forvet Sergio Agüero, futbolu bıraktığını gözyaşları içerisinde açıkladı.

Son dakika! Dünyaca ünlü yıldız Sergio Agüero futbolu bıraktı! Kararı gözyaşları içinde açıkladı!

Son dakika haberi... Bu yaz Barcelona'ya transferinin ardından kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle bir süredir tedavi gören ve futbol sahalarından uzak kalan Arjantinli yıldız Sergio Agüero, futbolu bıraktığını açıkladı. Barcelona resmi hesabından paylaşılan videoda kararını duyuran Agüero, konuşmasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Kararının nedeni olarak da hastalığını ifade eden yıldız isim "Bu basın toplantısı, futboldan emekli olduğumu açıklamak için yapılıyor. Benim için çok zor bir durum. Verdiğim kararın sebebi, sağlığımı koruyabilmek. Futbolu bırakmak, hayatımda aldığım en zor karar oldu. Doktorlar, futbolu bırakmamın benim için en iyisi olduğunu söyledi. Kariyerimle gurur duyuyorum. Futbol oynamak benim hayalimdi." diye konuştu.

 

Detaylar gelecek...

Ramazan Sarı
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT