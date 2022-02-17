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Son dakika! Dünyaya korku salan açıklama ABD Dışişleri Bakanı'ndan geldi! "Rusya geri adım atmıyor, savaşa hazırlanıyor!"

Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Rusya geri adım atmıyor, savaşa hazırlanıyor, Kiev'de hedef alınabilir" açıklamasında bulundu.

Son dakika! Dünyaya korku salan açıklama ABD Dışişleri Bakanı'ndan geldi! "Rusya geri adım atmıyor, savaşa hazırlanıyor!"

Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Rusya geri adım atmıyor, savaşa hazırlanıyor, Kiev'de hedef alınabilir. Halen 150 bin Rus askeri Ukrayna sınırında bekliyor. Rusya saldırmayacağının garantisini vermeli" açıklamasında bulunarak, başta Ukrayna halkı olmak üzere, dünyaya korkutucu savaş haberinin sinyallerini verdi.

Son dakika! Dünyaya korku salan açıklama ABD Dışişleri Bakanı'ndan geldi! Rusya geri adım atmıyor, savaşa hazırlanıyor!

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'nın doğusundaki sınır bölgesinde Rusya ile yaşanan ve zaman zaman küçük çaplı çatışmalar, iki ülke arasında gerilimlere sebep oldu. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilime ilişkin, "Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız." ifadelerine yer vermişti.

Son dakika! Dünyaya korku salan açıklama ABD Dışişleri Bakanı'ndan geldi! Rusya geri adım atmıyor, savaşa hazırlanıyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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