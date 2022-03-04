Son dakika! Dünyayı sarsan hamle! Putin yaptırımdan gazı aldı, Avrupa'da gaz akışını resmen durdurdu! Şimdi ne olacak?

Son dakika! İngiliz haber ajansı Reuters, Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı sağlayan Yamal-Avrupa hattının durdurulduğunu açıkladı. Öte yandan, Gascade'in yayımladığı verilerde, Perşembe günü erken saatlerde, Rusya'nın Avrupa ve Türkiye'deki gaz arzının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan boru hattında akışın durdurulduğu görüldü.

FİYATLAR ARTTI

Ekonomi, koronavirüs pençesinden kurtulurken, istikrarsız Rus gaz arzı ve yakıta olan yüksek talep, Avrupa'da gaz fiyatlarında artışa neden oldu.

Öte yandan Gazprom’dan da açıklamalar geldi. Avrupalı tüketicilerin gaz taleplerine karşılık verildiği, Rus gazına taleplerin dalgalanmada olduğu belirtildi. Yaşanan dalgalanmanın alıcıların ihtiyaçlarıyla ilişkili olduğunun da altı çizildi.

Rusya, Belarus, Polonya ve Almanya topraklarından geçen Yamal-Avrupa doğal gaz boru hattı yıllık 33 milyar metreküp kapasiteye sahip bulunuyor.