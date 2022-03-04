Son dakika! Dünyayı sarsan hamle! Putin yaptırımdan gazı aldı, Avrupa'da gaz akışını resmen durdurdu! Şimdi ne olacak?Elazığ'dan bereket fışkırıyor! 30 milyonluk dolarlık madenin ardından bir müjde daha: Bölgede doğal gaz keşfedildiFenerbahçe Trabzonspor maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL 2022?Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu nedir? Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncuları kim? Atatürk detayı ne?Cicişler'den Esra Ersoy erotik pozlarını satarak para kazanacak! Onlyfans açanlar kervanına katıldı! "Görmediğimiz yeri mi kaldı?"Boya Kurutma Fırını İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıCumhurbaşkanı Erdoğan, KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: Sizlere yeniden 28 Şubat inşa ettirmeyizYer yerinden oynayacak! Cübbeli Ahmet Hoca gemileri yaktı, Temel Karamollaoğlu hakkında öyle bir iddiada bulundu ki!Cübbeli Ahmet Hoca hangi tarikattan? Cübbeli Ahmet Hoca kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Ay Balta ne demek, TDK'ya göre Ay Balta kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika! Dünyayı sarsan hamle! Putin yaptırımdan gazı aldı, Avrupa'da gaz akışını resmen durdurdu! Şimdi ne olacak?

Son dakika! Dünyayı sarsan hamle! Putin yaptırımdan gazı aldı, Avrupa'da gaz akışını resmen durdurdu! Şimdi ne olacak?

Son dakika! Putin, Avrupa'ya gaz akışını resmen durdurdu. İngiliz haber ajansı Reuters, Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı sağlayan Yamal-Avrupa hattının durdurulduğunu açıkladı.

Son dakika! Dünyayı sarsan hamle! Putin yaptırımdan gazı aldı, Avrupa'da gaz akışını resmen durdurdu! Şimdi ne olacak?

Son dakika!  İngiliz haber ajansı Reuters, Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı sağlayan Yamal-Avrupa hattının durdurulduğunu açıkladı. Öte yandan, Gascade'in yayımladığı verilerde, Perşembe günü erken saatlerde, Rusya'nın Avrupa ve Türkiye'deki gaz arzının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan boru hattında akışın durdurulduğu görüldü.

FİYATLAR ARTTI

Ekonomi, koronavirüs pençesinden kurtulurken, istikrarsız Rus gaz arzı ve yakıta olan yüksek talep, Avrupa'da gaz fiyatlarında artışa neden oldu.

 

Öte yandan Gazprom’dan da açıklamalar geldi. Avrupalı tüketicilerin gaz taleplerine karşılık verildiği, Rus gazına taleplerin dalgalanmada olduğu belirtildi. Yaşanan dalgalanmanın alıcıların ihtiyaçlarıyla ilişkili olduğunun da altı çizildi.

Rusya, Belarus, Polonya ve Almanya topraklarından geçen Yamal-Avrupa doğal gaz boru hattı yıllık 33 milyar metreküp kapasiteye sahip bulunuyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT