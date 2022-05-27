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  3. Son dakika |" Durmak yok, mücadeleye devam" Pençe-Kilit operasyonunda 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika |" Durmak yok, mücadeleye devam" Pençe-Kilit operasyonunda 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 16 PKK’lı teröristin TSK tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik olarak Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit operasyonu devam ediyor. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon bölgesinde teröristlere göz açtırmazken Milli Savunma Bakanlığı'ndan operasyondaki son durum hakkında açıklama yapıldı.

"DURMAK YOK, YORULMAK YOK"

Bakanlığın Twitter hesabından "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!" yapılan  bilgilendirmede," Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 16 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri yer aldı. 

 

ÜÇ BÖLGEDE 7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist Komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.  

Bölge Gündem Editör Ekibi
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