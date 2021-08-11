Son dakika | Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Son dakika... Ankara'da yaşayan 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan,30 Temmuz günü iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını belirterek polise şikayette bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet A., sorgusunun ardından delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakıldı. Yusuf G ise aranmasına karşın bulunamamış ve ifadesi alınamamıştı.

GENÇ KIZ İNTİHAR ETMİŞTİ

Bu olaylardan kısa bir süre sonra genç kız, 7 Ağustos Gumartesi günü saat 01.00 sıralarında Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki sitenin 15'inci katında bulunan evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti.

Olayın ardından 18 yaşındaki Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan Y.G, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince dün yakalandı.

KONUTU TERK ETMEME ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Daha sonra ise "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli Y.G, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti. Karara itiraz edilmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Şüpheliye isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak ilgili kararın kaldırılmasına ve şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verilmesine kamu adına itirazen talep olunur." ifadelerine yer verildi.

Bunun üzerine tekrar gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

GENÇ KIZIN İFADESİ

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre Eda Nur Kaplan ifadesinde şunları söyledi:

"Mehmet, Yusuf, ben ve ablam bir mekanda oturarak alkol aldık. Bir süre sonra beraber eğlence mekanına giderek biraz daha içtik. Daha sonra ablam lavaboya girdi. Bu sırada Yusuf bana 'iyi değilsin gel seni eve bırakayım' dedi. Ben de alkolün etkisiyle kabul ettim. O esnada ablam lavaboda olduğu için ona haber veremedim. Yusuf araçtayken 'Çok alkollüsün bu şekilde eve gitmen uygun olmaz gel seni otele götüreyim de gece orada kal sabah kendine gelince evine gidersin' dedi. Ben de bir şey söylemedim. Yusuf beni kandırarak 01:30 sıralarında bir otele götürdü"

"ZORLA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ"

Odaya girer girmez Yusuf bana bir şey söylemeden cinsel tacizde bulunmaya başladı. Benimle zorla cinsel ilişkiye girdi. Ben alkolün etkisiyle çok tepki gösteremedim. Akabinde Yusuf üstünü giyinerek bana hitaben kredi kartımı unutmuşum alıp geleceğim diyerek otel odasından ayrıldı. Yusuf gittikten sonra ben üstümü bile giyinmeden uyuyakalmışım.

BAŞKASI ODAYA GİRDİ

Yaklaşık 1 saat sonra bana ismini Tayfur olarak tanıtan Mehmet A., odaya girmiş. Benim haberim yoktu. Bir anda gözlerimi açtığımda rızam ve isteğim olmadan ilişkiye girmeye çalışıyordu.

Gücümü toplayarak istemediğimi söyledim. Tayfur'u iterek ne yapıyorsun diye sordum, Tayfur, 'Bir şey yapmıyorum' diyerek ilişkiye devam etti. Yarı baygın olduğum için karşı koyamadım, bağırmadım sadece kendimi kasabildim. Bana kendi telefonunu verdi, 'Al ablanı ara taksiye bin ve git' dedi.

Mekandan ayrılırken telefonumu yanıma almamıştım, telefonum ablamın çantasındaydı. Tayfur'un telefonuyla ablamı aradım ve taksiye binerek eve gittim. Kendime geldikten sonra olayı ablama anlattım. Ardından müracaatta bulunmak üzere polis merkezine geldim, benim rızam ve isteğim olmadan bana zorla cinsel saldırıda bulunan Yusuf ve Tayfur'dan şikayetçiyim..."

"ANNE KÜÇÜK KIZIN DAYANAMIYOR ARTIK, UNUTMAYIN BENİ"

Ayrıca genç kızın annesine intihar etmeden önce attığı mesajda kullandığı ifadeleri yürekleri yaktı. Eda annesine attığı mesajda," Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeylerin güzel olacağına inancı kalmadı. Her gün canı acıyacağına bir gün acısın deyip gidiyorum. Hakkını helal et. Ömer'i, ablamı, Aleyna'yı Almanya'yı çok seviyorum. Unutmayın beni. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen. Ben katlanamıyorum, dimdik duramıyorum siz durun. Neyse hepinizi çok seviyorum, iyi bakın kendinize. Ben yapamadım ama siz güzel günler için yaşayın" diye yazdı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin açıklamada bulunuldu. Söz konusu açıklamada," 7 Ağustos 2021 tarihinde intihar ederek hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen süreç ve ölümüyle ilgili soruşturma evresini yakından takip ediyoruz. Kamu davası açılması halinde de davaya müdahil olarak hukuki süreçte bizzat bulunacağız." ifadeleri kullanıldı.

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