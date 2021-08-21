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  3. Son dakika | Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Muğla Datça'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika | Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Muğla Datça'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD verilerine göre Ege Denizi, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika | Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Muğla Datça'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD verilerine göre Ege Denizinde saat 16.21'de  Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yerin 5.25 kilometre altında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada," Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 16.21'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi. 


Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 35.21 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 21.08.2021, 16:21:22 TSİ
Enlem : 36.4238 N
Boylam : 27.1393 E
Derinlik : 5.25 km

AFAD SON DEPREMLER 21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 21 Ağustos 2021 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

Tayfun Altuntaş
Editör
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