Son dakika | Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Muğla Datça'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Son günlerde sıklıkla depremlerin yaşandığı Ege Denizi sallanmaya devam ediyor. Son olarak 6 Ağustos tarihinde çeşitli büyüklüklerde meydana gelen depremlerin ardından gece yaşanan sarsıntı korkuya neden oldu. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ege Denizinde Muğla'nın Datça ilçesine 37.68 km uzaklıkta saat 04.39'da yerin 16.37 kilometre altında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BİR KEZ DAHA SALLANDI

Öte yandan bu depremin ardından saat 06.03'de 27.19 km derinlikte 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER 7 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.