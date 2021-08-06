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  3. Son dakika | Ege Denizi sallanıyor! AFAD duyurdu: Muğla Datça'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika | Ege Denizi sallanıyor! AFAD duyurdu: Muğla Datça'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika...AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Son günlerde sıklıkla depremlerin yaşandığı Ege Denizinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ege Denizinde Muğla'nın Datça ilçesine 52.91 kilometre uzaklıkta saat 12.16'da yerin 16.70 kilometre altında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada," Geçmiş olsun Muğla. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi. 

 

 

 

 

AFAD SON DEPREMLER 6 AĞUSTOS 2021 CUMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Tayfun Altuntaş
Editör
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