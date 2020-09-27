Gün içinde sık sık depremlerin yaşandığı Ege Denizinde bu kez 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında saat 01.50'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 11,64 kilometre altında kaydedildi.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında saat 01.50'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Geçmiş olsun Çanakkale. Gökçeada açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Ege Denizi açıklarında meydana gelen şiddetli deprem Çanakkale, İstanbul ve Edirne'de de hissedildi.

#DEPREM: Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında saat 01.50'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) September 26, 2020

KANDİLLİ | AFAD SON DEPREMLER

Türkiye'de meydana gelen depremlere ilişkin verileri Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitelerinden takip etmek mümkündür.

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