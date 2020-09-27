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  3. Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması yapıldı. Açıklamada Ege Denizi'nde saat 15.22'de 4.4 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bildirildi. Depremin derinliğinin ise 11.73 km olarak duyuruldu.

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak olarak açıkladı. Derinliğinin ise 13.4 km olarak bildirildi. Saat 15.28'de de aynı bölgede 3.4 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği bildirildi. Depremin derinliğinin ise 9.3 km olarak açıklandı.

 

 

Öte yandan dün Türkiye Saati ile 01.50’de Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

İSTANBUL 4.2'LİK DEPREMLE SALLANMIŞTI

24 Eylül günü Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarında saat 16.38'de olan 4.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedilmişti. Saat 21.06'da Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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