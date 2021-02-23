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  3. Son dakika... Ege Denizi'nde skandal: TCG Çeşme, Yunan -F16'larının tacizine uğradı

Son dakika... Ege Denizi'nde skandal: TCG Çeşme, Yunan -F16'larının tacizine uğradı

Son dakika haberi... Ege Denizi'nde bilimsel ve teknik araştırmalar yapan "TCG Çeşme" gemisi Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait 4 F-16 tarafından taciz edildi.

Son dakika... Ege Denizi'nde skandal: TCG Çeşme, Yunan -F16'larının tacizine uğradı

Son dakika haberi...Türkiye ile Yunanistan arasında bölgesel sorunların çözümü için istikşafi görüşmeler  olumlu sürerken, Yunan Hava Kuvvetlerine ait 4 F-16'la Kuzey Ege'de bilimsel ve teknik araştırmalar yapan "TCG Çeşme" gemisini taciz etti. 

Edinilen bilgilere göre söz konusu uçaklardan biri, 2 deniz mili mesafede "chaff fişeği" bıraktı. 

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığın verildiğini belirtti.
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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