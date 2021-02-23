Son dakika... Ege Denizi'nde skandal: TCG Çeşme, Yunan -F16'larının tacizine uğradı
Son dakika haberi... Ege Denizi'nde bilimsel ve teknik araştırmalar yapan "TCG Çeşme" gemisi Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait 4 F-16 tarafından taciz edildi.
Son dakika haberi...Türkiye ile Yunanistan arasında bölgesel sorunların çözümü için istikşafi görüşmeler olumlu sürerken, Yunan Hava Kuvvetlerine ait 4 F-16'la Kuzey Ege'de bilimsel ve teknik araştırmalar yapan "TCG Çeşme" gemisini taciz etti.
Edinilen bilgilere göre söz konusu uçaklardan biri, 2 deniz mili mesafede "chaff fişeği" bıraktı.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığın verildiğini belirtti.