Son dakika... Ege Denizi'nde skandal: TCG Çeşme, Yunan -F16'larının tacizine uğradı

Son dakika haberi...Türkiye ile Yunanistan arasında bölgesel sorunların çözümü için istikşafi görüşmeler olumlu sürerken, Yunan Hava Kuvvetlerine ait 4 F-16'la Kuzey Ege'de bilimsel ve teknik araştırmalar yapan "TCG Çeşme" gemisini taciz etti.

Edinilen bilgilere göre söz konusu uçaklardan biri, 2 deniz mili mesafede "chaff fişeği" bıraktı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığın verildiğini belirtti.

