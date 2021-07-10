SON DAKİKA! Ege'de korkutan deprem: 4,3 ile sallandı!

Son dakika haberi... AFAD'ın resmi web sitesinde yer alan bilgide, merkez üssü Karaburun olarak duyurulan 4,3 şiddetindeki sarsıntı, yerin 7,06 km derinliğinde meydana geldi. Depremin saati ise 17.43 olarak belirlendi.

Deprem sonrası AFAD'ın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun İzmir. Karaburun açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

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