Son dakika | EGM açıkladı! Polislerin promosyon ödemesi tutarı belli oldu

Son dakika... Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile imzalanan 3 yıllık protokol kapsamında polis memurlarına 27.000 TL promosyon ödemesi yapılacağını açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | EGM açıkladı! Polislerin promosyon ödemesi tutarı belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Vakıfbank ile 18 Mart 2022 tarihine kadar maaş promosyonu protokolü imzalandığı anımsatıldı.

ÜCRETLER 3 YIL PEŞİN ÖDENECEK

Memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine Vakıfbank ile maaş promosyonu için görüşmeler gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada, protokolün revize edildiği 3 yıl süreyle 27 bin TL'nin tek seferde ödeneceği kaydedildi. Söz konusu protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Son dakika | EGM açıkladı! Polislerin promosyon ödemesi tutarı belli oldu

EGM'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi.

"Teşkilatımızın maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde 5 yıllık süre için Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş ile imzalanmıştı.

Bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 TL olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmişti.

Ancak 2022 yılında memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmeler gerçekleştirilmiş ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girilmiştir.

Son dakika | EGM açıkladı! Polislerin promosyon ödemesi tutarı belli oldu

Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27.000 TL ödenmesi karara bağlanmıştır.

Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir.

Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır.

Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürüne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

Son dakika | EGM açıkladı! Polislerin promosyon ödemesi tutarı belli oldu

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