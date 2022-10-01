Son dakika! Elazığ Valisi acı haberi duyurdu! Şehidimiz var!

Piyade Astsubay Yusuf Ataş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Elazığlı şehidin Bingöl’de bulunan ailesine acı haber verilerek evine Türk bayrağı asıldı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Piyade Astsubay Yusuf Ataş (21), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Elazığ Kovancılar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Yusuf Ataş’ın Bingöl’de yaşayan ailesine açı haber verildi.

Son dakika! Elazığ Valisi acı haberi duyurdu! Şehidimiz var!

ŞEHİT ATEŞİ ELAZIĞ'A DÜŞTÜ

Şehidin babası Nejat Ataş’ın Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olduğu öğrenildi. Ailenin yaşadığı sokak ve ev Türk bayrakları ile donatıldı.

Son dakika! Elazığ Valisi acı haberi duyurdu! Şehidimiz var!

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman yaptığı açıklamada, “Milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Elazığlı hemşerimiz Pyd. Ast. Yusuf Ataş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize baş sağlığı ve sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Son dakika! Elazığ Valisi acı haberi duyurdu! Şehidimiz var!

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Ataş’ın vasiyeti içeren görüntüler ortaya çıktı. Ataş’ın çektiği görüntüde, “Benim vasiyetim. Hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemim babamın elini öpün” ifadeleri yer aldı.

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