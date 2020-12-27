Son Dakika! Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın son dakika verilerine göre Elazığ merkezde saat 09.37'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Vatandaşlar korku dolu anları kameraya alarak sosyal medyadan paylaştı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,6; merkez üssünü ise Kavaktepe olarak duyurdu.

Dün, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14.09'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

BAKAN SOYLU VE VALİ'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok.Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, yaptığı açıklamada, "İlimizde 09.30 itibariyle meydana gelen depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ,

ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler.Tespit halinde paylaşım yapılacaktır" dedi.

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız..

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız ...

Detaylar gelecek...