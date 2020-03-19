AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 20.53'de 5,0 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem 21 km derinlikte meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise Elazığ depreminin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi'nden merkez üssü Sivrice'nin Kalaba köyü olarak açıklanan 5.0 şiddetindeki depremin derinliği 5,5 kilometre olarak belirtildi.

Deprem Batman, Şanlıurfa ve çevre illerden de hissedildi.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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