SON DAKİKA! Elazığ'da feci kaza! Minibüs, otomobil ve motosiklet birbirine girdi! Son dakika... Elazığ Ulu Kent Mahallesi'nde feci kaza meydana geldi. Söz konusu kazada üç araç birbirine girdi ve çok sayıda kişi yaralandı. İşte ayrıntılar...

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Son dakika... Elazığ merkeze bağlı Ulu Kent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde meydana gelen kazada minibüs, otomobil ve motosiklet birbirine girdi. Söz konusu kazanın sonucunda 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye gönderildi. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla hastaneye kaldırılan yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. AYRINTILAR GELECEK...