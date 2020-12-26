Son dakika... Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika haberi... Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14,09'de yerin 11,57 kilometre altında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14.09'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediliyoruz" denildi.
OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ
Öte yandan depremin kent merkezinde de hissedildiği ancak şuana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği aktarıldı.
AFAD'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Elazığ. Sivrice ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA KANDİLLİ RASATHANESİ, AFAD?
AFAD'ın Twitter hesabından depreme ilişkin şu bilgiler verildi:
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 26, 2020
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Sivrice (Elazig)
Tarih-Saat : 26.12.2020, 14:09:19 TSİ
Enlem : 38.4870 N
Boylam : 39.2091 E
Derinlik : 11.57 km
Detay : https://t.co/x2zGwditnW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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