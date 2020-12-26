Son dakika haberi... Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14,09'de yerin 11,57 kilometre altında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14.09'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediliyoruz" denildi.

OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

Öte yandan depremin kent merkezinde de hissedildiği ancak şuana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği aktarıldı.

AFAD'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Elazığ. Sivrice ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA KANDİLLİ RASATHANESİ, AFAD?

AFAD'ın Twitter hesabından depreme ilişkin şu bilgiler verildi:

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