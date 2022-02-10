Son dakika | Elektrik faturaları için kritik toplantı: Bakan Dönmez, dağıtım şirketleriyle görüşecek! Yeni tarife masada!

Yeni yıla girilmesiyle meskenlerde kademeli elektrik tarifesi uygulanmaya başlanmıştı. 150 kw olan sınırı aşanlara yüzde 50 ile yüzde 125 oranında kullanıma bağlı olarak zam uygulanmasına karar verilmişti. Ocak ayında faturaların yüksek gelmesinin ardından 150 kw sınırı 210'a yükseltilmişti. Ancak kademeli tarife uygulanmayan esnaflar ise kira giderlerini aşan elektrik faturalarıyla karşı karşıya kalınca durumun düzeltilmesi için yetkililerden adım beklediklerini belirtmişti.

ŞİRKET YETKİLİLERİ İLE TOPLANTI YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Enerji ve Tabii Kaynakları vatandaşlardan gelen talepler ve geri bildirimler üzerine çalışma başlatmıştı. Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynakları Fatih Dönmez, yapılan çalışma için 21 dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren dağıtım şirketlerinin yetkilileri ile toplantıda bir araya gelecek.

ELEKTRİK TARİFESİ ELE ALINACAK

Toplantıda yeni elektrik tarifesi ve detayları ele alınacak. Enerji Bakanlığı başta esnaf olmak üzere küçük işletmelerin yeni tarife taleplerini toplamaya devam ederken dağıtım şirketleri ile de maliyet hesabı çıkarıldıktan sonra elektrikle ilgili yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi bekleniyor.



Son dakika | Bakan Fatih Dönmez'den elektrik faturası açıklaması! Düzenleme yapılacak mı?

Isparta'da elektrik faturası tahsilatını 1 ay süreyle ertelendi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den kademeli elektrik tarifesi açıklaması: İhtiyaç varsa miktar değişikliğine gidebiliriz

Kalıcı yaz saati uygulaması kalkacak mı? Bakan Fatih Dönmez tartışmalara son noktayı koydu