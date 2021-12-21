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  3. Son dakika | Elektrik faturalarında yeni dönem! Meclis Genel Kurulunda kabul edildi

Son dakika | Elektrik faturalarında yeni dönem! Meclis Genel Kurulunda kabul edildi

Son dakika haberi... Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edildi.

Son dakika | Elektrik faturalarında yeni dönem! Meclis Genel Kurulunda kabul edildi

Son dakika haberi... TRT katkı payını kaldıran teklif  Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edildi.

Elektrik faturalarından TRT katkı payını kaldıran teklif, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. 

317 milletvekilinden 294'ü kabul oyu kullanırken bir ret, 21 çekimser oy kullanıldı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ KULLANANLARIN HAKLARI GÜVENCE ALTINA ALINDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen teklife göre; elektrikli araçların şarj istasyonlarının ruhsatlandırma, kurulum ve işletmesine yönelik esaslar belirlendi. Yeni düzenlemeyle elektrikli araç kullanıcılarının hakları güvence altına alındı. Piyasadaki denetim ve işleyişle ilgili de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu sorumlu olacak.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ PROJELER DESTEK KAPSAMINA ALINDI

Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yasayla, Tarım ve hizmet sektöründe enerji verimliliğine ilişkin projeler destek kapsamına alındı.

TRT PAYI KALKTI VE ENERJİ FONU KALDIRILDI

Elektrik faturalarından alınan yüzde 2'lik TRT payı ve enerji fonu da kaldırıldı.

KORSAN YAYINLARA ENGEL

Düzenlemeyle birlikte korsan maç yayınları da engellenecek. Futbol Federasyonunun isteğiyle kanuna aykırı maç yayınlayan sitelere erişim engeli getirilecek. Korsan yayınların tespiti için Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde özel bir birim kurulacak.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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