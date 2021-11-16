Son dakika | Elektrik faturalarından TRT payının kaldırılmasına yönelik yasa teklifi Meclis'e sunuldu

Son dakika haberi... elektrik faturalarındaki bileşenlerin azaltılması, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesini de içeren kanun teklifi AK Parti milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifi ile elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payı da kaldırılacak.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta kabine toplantısı sonrası elektrik faturasından TRT payı ile enerji fonu kesintilerini kaldırma kararı aldıklarını duyurmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Küresel düzeydeki tüm bu yükselişe rağmen elektriği maliyetin yarısı düzeyinde vatandaşlarımıza vererek 17 milyarlık bir sübvansiyon yaptık.

Bir başka ifadeyle her vatandaşımıza yıllık bin 500 liranın üzerinde enerji desteği vermiş olduk. Elektrikte önümüzdeki yıl TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık."