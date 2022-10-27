Son dakika | Elon Musk sosyal medya hesabından duyurdu: Twitter'ı resmen atıldı

Space ve Tesla'nın üst yöneticisi olan Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Twitter'ı satın aldığını açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Elon Musk sosyal medya hesabından duyurdu: Twitter'ı resmen atıldı

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla satın almayı duyurdu. Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Twitter'ı insanlığa yardım etmek için satın aldığını söyledi.

Musk şu ifadeleri kullandı:

"Twitter’ı satın almamın nedeni, geniş bir inanç yelpazesindeki insanların şiddete başvurmadan sağlıklı bir şekilde tartışabilecekleri ortak bir dijital ortama sahip olmanın uygarlığın geleceği adına önemli olmasıdır. Geleneksel medyanın büyük bir bölümü, bitmek bilmeyen tıklama arayışında parayı getirenin bu olduğuna inandıkları için bu kutuplaşmış aşırı uçları körükledi ve besledi fakat bunu yaparken diyalog fırsatı kaybedildi. Bu nedenle Twitter’ı satın aldım. Kolay olacağı için yapmadım. Daha fazla para kazanmak için yapmadım. İnsanlığa yardım etmek için yaptım"

Son dakika | Elon Musk sosyal medya hesabından duyurdu: Twitter'ı resmen atıldı

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