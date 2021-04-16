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  3. SON DAKİKA! Soruşturma devam ediyor! Emekli amiral ve general ifade için çağırıldı!

SON DAKİKA! Soruşturma devam ediyor! Emekli amiral ve general ifade için çağırıldı!

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada 6 emekli amiral ile 1 emekli generali ifadeye çağırdı.

SON DAKİKA! Soruşturma devam ediyor! Emekli amiral ve general ifade için çağırıldı!

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, skandal "Montrö Bildirisi"ne ilişkin 7 şüpheli hakkında daha soruşturma başlattı. Soruşturmada, İstanbul, Muğla, Antalya ve Ankara'da 6 emekli amiral ile 1 emekli generale önümüzdeki hafta ifade vermek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelmeleri konusunda tebligat yapıldı.

DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU

Evlerinde arama yapılan 7 şüpheliye ait dijital materyale de el konulduğu bilgisi geldi. 

"Montrö Bildirisi"ne ilişkin daha önce 14 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ardından 10 kişi gözaltına alınmış, 4'ü ifadeye çağırılmış ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

103 AMİRAL'DEN MİLLİ İRADEYİ HEDEF ALAN MONTRÖ BİLDİRİSİ

103 amiralin imzasını taşıyan açıklama metni şöyle;

"Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır.

Haberin devamı için aşağıdaki linke tıklayın...

{TITLE_STRIP}103 amiral'den milli iradeyi hedef alan Montrö bildirisi!

 

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