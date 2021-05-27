SON DAKİKA! Emekli amirallerin Montrö Bildirisi'ne ilişkin flaş açıklama: İfadeleri alınmaya başlandı!
104 emekli amiralin imzaladığı Montrö Bildirisi'ne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bildirinin altında imzası bulunan emekli amirallerin ifadelerinin alınma süreci başladı." ifadeleri kullanıldı.
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 103 emekli amiral tarafından yayımlanan Montrö bildirisi hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında amirallerin ve irtibatlı oldukları kişilerin ifadelerinin alınmasına başladı.
103 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında 84 şüpheli ifadeye çağırıldı.
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