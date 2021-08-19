SON DAKİKA! Emekli Orgeneral Çetin Doğan tutuklandı

Son dakika! Yapılan açıklamaya göre 28 Şubat davasında hakkında yakalama kararı çıkartılan 14 generalden birisi olan Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan tutuklandı.

28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve hakkında yakalama kararı verilen emekli generaller Çetin Doğan ile Çevik Bir gözaltına alındı. Adliyedeki işlemlerinin ardından polis ekiplerince teslim alınan Doğan, Bodrum Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Doğan, Muğla Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmek üzere polis nezaretinde hastaneden ayrıldı.

Ardından emekli general Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi'ne geldi. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden korumaları eşliğinde çıkan Doğan, Bitez Mahallesi'ndeki Bodrum Adliyesi'ne gitti.

''BU KARADAN SİZLER UTANACAKSINIZ!''

Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kararı eleştiren Ersöz, "Ne Balyoz Davası'nda ne de 28 Şubat Davası'nda yaşanan hukuksuzluklara boyun eğdi Çetin Doğan. Sağlık sorunlarına karşın infaza yönelik yakalama kararının gereği için de Bodrum Adliyesi'nde şuan. Birileri gibi kaçmadı, göçmedi! Bu karardan ileride biz değil, sizler utanacaksınız! 84 yaşındaki Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından, Muğla Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmek üzere polis nezaretinde yola çıktı. Bodrum Devlet Hastanesi'nde yapılacak doktor kontrolü sonrasında infaz başlamış olacak" ifadelerini kullandı.