Son dakika | Emekli ve memurların merakla beklediği haber geldi! Bakan Nebati'den flaş açıklama: Memnun edecek bir çalışma olacak

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in konuğu oldu. Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, emekli ve memurları heyecanlandıran bir açıklamada bulundu.

"EMEKLİLERİMİZİ MEMNUN EDECEK BİR ÇALIŞMA OLACAK"

Memurları bugüne kadar koruduklarını bundan sonra da korumaya devam edeceklerini belirten Bakan Nebati, emekliler için de çalışmaların devam ettiğini ve sonucun onları memnun edeceğini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sabit gelirlilerin hakkını koruyan tedbirleri alacağız. Emeklilerimiz için de arkadaşlarımız çalışıyor. Emeklilerimizi memnun edecek bir çalışma olacağına ilişkin benim de kanaatim çok yüksek."

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