Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı! İzlandalı Thor Saevarsson ile aşk yaşadığı ortaya çıktı!İnternette satılan zayıflama ilaçlarına dikkat! ÖldürüyorSON DAKİKA! Emeklilere büyük müjde: Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu! 13, 14, 15, 16 Temmuz'da hesaplarda!Ayrıldıkları iddia edilmişti! Gökhan Alkan aşka gelip Nesrin Cevadzede'ye romantik sözler sarf etti!Resmi Gazete'de yayımlandı: Bedelli askerlikte iki yılda yüzde 38 artış yaşandı! Yeni ücret 43 bin 150 TL!Copa America final maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?Kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak 2021? Kurban bayramı ikramiyesi ayın kaçında verilecek 2021?Bedelli askerlik ücreti 2021 ikinci dönem ne kadar oldu? Yeni bedelli askerlik ücreti Temmuz 2021Arjantin Kolombiya'yı eledi | Final biletini kaptı7 Temmuz 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı | Cam Tavanlar yeni ölümüyle Show TV'de
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  3. SON DAKİKA! Emeklilere büyük müjde: Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu! 13, 14, 15, 16 Temmuz'da hesaplarda!

SON DAKİKA! Emeklilere büyük müjde: Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu! 13, 14, 15, 16 Temmuz'da hesaplarda!

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 12 milyon emeklinin heyecanla beklediği Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13 - 16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceği belirtildi.

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme yarihine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

12 MİLYON EMEKLİ BU HABERİ BEKLİYORDU

13 - 16 Temmuz tarihleri arasında 12 milyon emeklinin hesabına Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatacağını duyuran Bilgin, SSK emeklilerine ikramiye ödemelerinin 13 - 14 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamındaki ödemelerin 15 Temmuz'da, Bağ-kur emekli ikramiyelerinin ise 16 Temmuz'da ödeneceğini duyurdu.

SON DAKİKA! Emeklilere büyük müjde: Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu! 13 - 14 - 15 - 16 Temmuz'da hesaplarda!

SSK EMEKLİLERİ: 13 - 14 TEMMUZ

EMEKLİ SANDIĞI: 15 TEMMUZ

BAĞKUR: 16 TEMMUZ

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Bakan Bilgin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

 "Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerimize 13-14 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz’da ödenecek.

SON DAKİKA! Emeklilere büyük müjde: Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu! 13 - 14 - 15 - 16 Temmuz'da hesaplarda!

Alın teriyle ekonomimize katkıda bulunan tüm emeklilerimizin ve ailelerinin Kurban Bayramını şimdiden kutluyorum."

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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