SON DAKİKA! Emeklilere büyük müjde: Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu! 13, 14, 15, 16 Temmuz'da hesaplarda!
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 12 milyon emeklinin heyecanla beklediği Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13 - 16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceği belirtildi.
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme yarihine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.
12 MİLYON EMEKLİ BU HABERİ BEKLİYORDU
13 - 16 Temmuz tarihleri arasında 12 milyon emeklinin hesabına Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatacağını duyuran Bilgin, SSK emeklilerine ikramiye ödemelerinin 13 - 14 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamındaki ödemelerin 15 Temmuz'da, Bağ-kur emekli ikramiyelerinin ise 16 Temmuz'da ödeneceğini duyurdu.
SSK EMEKLİLERİ: 13 - 14 TEMMUZ
EMEKLİ SANDIĞI: 15 TEMMUZ
BAĞKUR: 16 TEMMUZ
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Bakan Bilgin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerimize 13-14 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz’da ödenecek.
Alın teriyle ekonomimize katkıda bulunan tüm emeklilerimizin ve ailelerinin Kurban Bayramını şimdiden kutluyorum."
Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerimize 13-14 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz’da ödenecek.— Vedat Bilgin (@vedatbilgn) July 7, 2021
Alın teriyle ekonomimize katkıda bulunan tüm emeklilerimizin ve ailelerinin Kurban Bayramını şimdiden kutluyorum.