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  3. Son dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! Hatay'da canlı bomba saldırısı önlendi!

Son dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! Hatay'da canlı bomba saldırısı önlendi!

Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Hatay'da canlı bomba saldırısı emniyet güçleri tarafından önlendi. Önlenen saldırıda 1 erkek ve 3 kadının patlayıcılarla birlikte yakalandığı ifade edildi.

Son dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! Hatay'da canlı bomba saldırısı önlendi!

Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Münbiç’ten Afrin’e gelen 4 PKK/YPG'li terör örgütü üyelerince yapılması planlanan canlı bomba saldırısı için getirilen C4 patlayıcı ile birlikte yakalandığı ifade edildi. 13 kg ağırlığında olduğu belirtilen patlayıcıların 1'i erkek 3'ü kadın olmak üzere 4 teröristin üzerinde bulunduğu aktarıldı.

Son dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! Hatay'da canlı bomba saldırısı önlendi!

13 KG AĞIRLIĞINDA PATLAYICI

Eminyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1 erkek, 3 kadın, 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı.
Suriye Görev Gücü Afrin İstihbarat Görevlilerinin yaptığı çalışma neticesinde;
Münbiç'ten Afrin'e gelen PKK/PYD-YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren (3) Kadın ve (1) Erkek örgüt mensubu;
Saldırıda kullanacakları patlamaya hazır, 13 kg ağırlığında C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 adet canlı bomba yeleği ile birlikte yakalanmıştır.
Ayrıca;
Afrin Özel Harekat yerleşkesinin keşif-istihbarat amaçlı fotoğrafını çeken bir şahıs gözaltına alınmıştır.
Şahıs ifadesinde fotoğrafları para karşılığında terör örgütüne göndermek üzere çektiğini itiraf etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Son dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! Hatay'da canlı bomba saldırısı önlendi!

Ramazan Sarı
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