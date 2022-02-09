Son dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! Hatay'da canlı bomba saldırısı önlendi!

Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Münbiç’ten Afrin’e gelen 4 PKK/YPG'li terör örgütü üyelerince yapılması planlanan canlı bomba saldırısı için getirilen C4 patlayıcı ile birlikte yakalandığı ifade edildi. 13 kg ağırlığında olduğu belirtilen patlayıcıların 1'i erkek 3'ü kadın olmak üzere 4 teröristin üzerinde bulunduğu aktarıldı.

13 KG AĞIRLIĞINDA PATLAYICI

Eminyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1 erkek, 3 kadın, 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı.

Suriye Görev Gücü Afrin İstihbarat Görevlilerinin yaptığı çalışma neticesinde;

Münbiç'ten Afrin'e gelen PKK/PYD-YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren (3) Kadın ve (1) Erkek örgüt mensubu;

Saldırıda kullanacakları patlamaya hazır, 13 kg ağırlığında C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 adet canlı bomba yeleği ile birlikte yakalanmıştır.

Ayrıca;

Afrin Özel Harekat yerleşkesinin keşif-istihbarat amaçlı fotoğrafını çeken bir şahıs gözaltına alınmıştır.

Şahıs ifadesinde fotoğrafları para karşılığında terör örgütüne göndermek üzere çektiğini itiraf etmiştir" ifadelerine yer verildi.