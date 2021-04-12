Son dakika| Emniyet Genel Müdürlüğünden 12 Nisan paylaşımlarına soruşturma

Son dakika... Sosyal medya platformu Twitter'da 12 Nisan etiketi ile yapılan paylaşımlar sonrası yazılı Emniyet Genel Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının sosyal medya ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürüttüğü belirtilerek şöyle denildi:

"12.04.2021 tarihinde sosyal medya platformları üzerinden #12Nisan etiketi adı altında paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşımlar içerikleri itibariyle sosyal medya terörüdür. Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."