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  3. Son dakika | Emniyetten yılbaşı öncesi Zehir operasyonu: 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

Son dakika | Emniyetten yılbaşı öncesi Zehir operasyonu: 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

Son dakika... KOM Daire Başkanlığının yılbaşı öncesi piyasa sahte içki /alkol sürmek isteyen kişilere yönelik 81 ilde başlattığı operasyonlarda 31 bin 343 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirildi, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika | Emniyetten yılbaşı öncesi Zehir operasyonu: 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

Son dakika... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada  Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığının yeni yıl öncesi ülke genelinde piyasaya sahte/kaçak içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik olarak 81 ilde  Zehir Operasyonu başlattığı ifade edildi. 

Son dakika | Emniyetten yılbaşı öncesi Zehir operasyonu: 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

60 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Bakanlık, 342 adreste yapılan aramalarda şu ana kadar 31 bin 343 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirildiğini, 60 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. 

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, şu ana kadar 31 bin 343 litre sahte/kaçak alkollü içki, 5 bin 220 etiket, 102 adet sahte bandrol ve 61 şişe alkol aroması ele geçirildi."

Operasyon ile ilgili çalışmalar devam ettiği belirtildi. 

Son dakika | Emniyetten yılbaşı öncesi Zehir operasyonu: 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildiSon dakika | Emniyetten yılbaşı öncesi Zehir operasyonu: 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

Tayfun Altuntaş
Editör
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