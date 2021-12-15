Didem Arslan ateş püskürdü! Gündüz kuşağındaki rakiplerine "Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar" diyerek seslendi! "Hodri meydan, ya herro ya merro!"Pişmaniye İmalat Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 ve Maaşları İş İlanlarıBilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Yavuz Şimşek'ten Omicron uyarısı! Yapılması gerekenleri tek tek yazdı, uyardıMobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıBaşakşehir ile şampiyonluğa uzanan Okan Buruk yeniden lige dönüyor!ATV Müge Anlı canlı izle bugün 15 Aralık 2021 Çarşamba| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTubeAleyna Tilki'nin gizemli erkek arkadaşı kim? Görüntü almaya çalışan gazetecilere tehditler savurdu!Tabaka Ofset Baskı Operatör Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıMüge Anlı'daki Meliha Özsu cinayeti olayı ne 2021? Meliha Özsu'nun ölümünde babasının parmağı var mı 2021?İşçi ve işveren, asgari ücret için uzlaştı! SGK primi düşecek, işçinin cebine 250 TL fazla girecek
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Son dakika | Emniyetten yılbaşı öncesi Zehir operasyonu: 34 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

Son dakika | Emniyetten yılbaşı öncesi Zehir operasyonu: 34 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

Son dakika... Yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere karşı yurt genelinde operasyon gerçekleştiren emniyet, 60 şüpheliye yönelik olarak başlattığı "Zehir" operasyonunda 34 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildiğini duyurdu.

Son dakika | Emniyetten yılbaşı öncesi Zehir operasyonu: 34 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

Son dakika... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Dairesi Başkanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen suç örgütlerine yönelik harekete geçti.

Ekipler, içki üretimi yapan yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve sahte/kaçak içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla sahte/kaçak içki üretim ve sevkini yapan suç gruplarına yönelik 81 ilde "Zehir" operasyonu başlattı.

Operasyon kapsamında yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yaptığı belirlenen 342 adreste arama yapıldı, 31 bin 343 litre sahte/kaçak içki, 5 bin 220 etiket, 102 sahte bandrol ile 61 şişe alkol aroması ele geçirildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 60 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT