Son dakika! Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem! Yer yerinden oynadı, ölü ve yaralılar var!

Son dakika! ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Sumatra adası kuzeyinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sumatra adasının kuzeyinde, Batı Sumatra eyaletindeki Bukittinggi kentinin 66 kilometre kuzeybatısında meydana gelen depremin derinliği,12 kilometre olarak kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 olarak belirlendi..

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Komşu Riau ve Kuzey Sumatra eyaletleri ile Singapur ve Malezya'da da hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 22 kişi de yaralandı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.