Son dakika... Endonezya'da yolcu uçağı ile iletişim kayboldu! Düştü mü?

Son dakika... Habertürk'ye yer alan habere göre Endonezya'da Sriwijaya Havayolları'na ait bir yolcu uçağıyla kalkıştan kısa süre sonra iletişimin kaybedildiği açıklandı.

Havayolu şirketi bir açıklama yapmadan önce uçuşla ilgili detaylı bilgi toplandığını belirten bir açıklama yayınladı.

Başkent Cakarta'dan kalkan uçağın Pontianak şehrine gitmek üzere havalandığı belirtildi.

Öte yandan uçakta 59 yolcunun olduğu ifade edildi.

UÇAĞIN DÜŞMÜŞ OLABİLECEĞİNDEN ŞÜPHELENİLİYOR?

Flightradar24'te yer alan verilere göre kalkışından yaklaşık 4 dakika sonra 10 bin feet irtifa kaybeden uçağın düşmüş olabileceğinden endişe ediliyor.

Endonezya'nın Borneo'daki Batı Kalimantan ilinin başkenti olan Pontianak'a giden uçakla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı