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Son dakika | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik kesintilerinin nedenini açıkladı

Son dakika... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı birçok ilde meydana gelen elektrik kesintilerinin aşırı sıcaklıklar sebebiyle elektrik tedarikinde yaşanan sorunların meydana geldiğini ve gerekli müdahaleler yapılarak kesintilerin sonlandırıldığını açıkladı.

Son dakika | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik kesintilerinin nedenini açıkladı

Son dakika... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İstanbul başta olmak üzere birçok ilde meydana gelen elektrik kesintileri hakkında açıklama bulundu. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik talebinde yoğun bir artış meydana gelmiştir. Artan talep nedeniyle son birkaç haftada elektrik tüketiminde Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşılmıştır.

Ulusal elektrik altyapımız artan taleplerin karşılanması için maksimum seviyede üretime devam etmektedir. Ancak son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır. Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapılmış olup an itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır."

Tayfun Altuntaş
Editör
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