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  3. Son dakika... Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığı için Adalet Bakanlığı'na fezleke gönderildi

Son dakika... Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığı için Adalet Bakanlığı'na fezleke gönderildi

Son dakika haberi... İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılanmasına karar verilen Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Son dakika... Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığı için Adalet Bakanlığı'na fezleke gönderildi
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