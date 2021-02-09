Son dakika... Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığı için Adalet Bakanlığı'na fezleke gönderildi
Son dakika haberi... İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılanmasına karar verilen Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi.
Son dakika haberi... İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılanmasına karar verilen Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi.
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Son dakika | İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'den Enis Berberoğlu kararı: Yeniden yargılanacak
SON DAKİKA! İstanbul Başsavcılığı'ndan flaş Enis Berberoğlu kararı: İnfaz işlemlerinin durdurulması talep edildi!