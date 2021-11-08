Son dakika | Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika... Edinilen bilgilere göre FETÖ üyeliğiyle suçlanan eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme Altaylı'ya "siyasi ve askeri casusluk" suçundan 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ise 10 yıl hapis cezası verildi. Altaylı toplamda 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Mehmet Barıner de aynı suçlardan 21 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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