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  3. Son dakika | Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika | Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika... Eski İstihbaratçı Enver Altaylı, FETÖ üyeliğinden yargılandığı mahkemede silahlı örgüt üyeliği ve askeri casusluk suçlarından toplamda 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika | Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika...  Edinilen bilgilere göre FETÖ üyeliğiyle suçlanan eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme Altaylı'ya  "siyasi ve askeri casusluk" suçundan 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ise 10 yıl hapis cezası verildi. Altaylı toplamda 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Mehmet Barıner de aynı suçlardan 21 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Detaylar gelecek...

Son dakika | Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Tayfun Altuntaş
Editör
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