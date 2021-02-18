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  3. Son dakika | Enver Altaylı için istenen ceza belli oldu

Son dakika | Enver Altaylı için istenen ceza belli oldu

Son dakika haberi... Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 kişinin FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıklayarak şahıslar için istenen cezaları açıkladı.

Son dakika | Enver Altaylı için istenen ceza belli oldu

Son dakika haberi... Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 kişinin FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıklayarak şahıslar için istenen cezaları açıkladı.

Bu kapsamda Enver Altaylı için "FETÖ yöneticiliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 42 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Detaylar gelecek...

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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